الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. الحرارة في الظل 39 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 03:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي بداية تشكل السحب الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجاري المتابعة.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 39 في الظل.
وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستمرار شرب السوائل الباردة طوال اليوم.
ويشهد اليوم الإثنين 11 أغسطس، موجه شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.
وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، شبورة مالية من 8:40 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من والى الوجخ البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة .
ومتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السلوم ومطروح، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب ووسط سيناء، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية على محافظة البحر الأحمر.
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:
الطقس فى القاهرة
العظمى 40 درجة.
الصغرى 27 درجة.
الطقس فى الإسكندرية
العظمى 33 درجة.
الصغرى 25 درجة.
الطقس فى مطروح
العظمى 32 درجة.
الصغرى 24 درجة.
الطقس فى سوهاج
العظمى 43 درجة.
الصغرى 27 درجة.
الطقس فى قنا
العظمى 44 درجة.
الصغرى 28 درجة.
الطقس فى أسوان
العظمى 45 درجة.
الصغرى 30 درجة.