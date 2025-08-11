الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. الحرارة في الظل 39 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 03:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي بداية تشكل السحب الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجاري المتابعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 39 في الظل.