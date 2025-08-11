رئيس فيتنام يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات ويشيد بروعة الحضارة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 03:33 مساءً - في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، قام فخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، والوفد المرافق له، بزيارة إلى المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.

وكان في استقباله بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والذي اصطحبه والوفد في جولة شملت البهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ المتحف ومقتنياته الفريدة، ومن أبرزها مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، التي سيتم عرضها كاملة وافتتاحها مع الافتتاح الرسمي للمتحف في الأول من نوفمبر المقبل.

وأعرب رئيس جمهورية فيتنام عن إعجابه بالتصميم المعماري للمتحف وما يضمه من كنوز أثرية متميزة، كما أهدي المتحف نسخة طبق الأصل من طبلة "النجوك لو" البرونزية الفيتنامية، والتي تعد رمزاً ثقافياً هاماً في فيتنام. ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمتحف عن امتنانه لهذه الهدية الثمينة.

كما شملت الزيارة أيضاً جولة في منطقة أهرامات الجيزة، استهلت بالهرم الأكبر للملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، حيث كان في استقبالهم الأستاذ أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي قدم شرحاً مفصلاً حول تاريخ الأهرامات، وتقنيات البناء والنحت والنقل التي استخدمها المصريون القدماء لبنائها. واستكملت الجولة بزيارة لتمثال أبو الهول، حيث تعرف الوفد على تاريخ نحته ولوحة الحلم، كما تم التقاط الصور التذكارية لهم، ثم التوجه إلى منطقة البانوراما لمشاهدة أهرامات الملك خفرع والملك منكاورع وأهرامات الملكات.