وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني خطورة توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 03:33 مساءً -

أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً مع السيد "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا مساء الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك فى إطار التشاور الدورى حول التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في غزة.

أكد الوزير عبد العاطى على رفض مصر القاطع لقرار المجلس الوزارى الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية فى غزة وتكريس الاحتلال الاسرائيلى للقطاع، مؤكدا انه يشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار فى غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار، داعيا الاتحاد الاوروبى للتحرك سريعا لوقف التصعيد الاسرائيلى الخطير.

واكد الوزير عبد العاطى ان القرار الاسرائيلى يهدف الى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مشددا على رفض مصر الكامل لسياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تعد خرقًا صارخا للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى. وثمن وزير الخارجية في هذا السياق إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى اسرائيل التي قد تستخدم في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

على صعيد متصل، تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، وأطلع الوزير عبد العاطى نظيره الألماني على الجهود المصرية الدؤوبة لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددا على ضرورة توقف اسرائيل عن وضع العقبات امام نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية. وتناول وزير الخارجية فى هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الالمانى عن تقديرهم الكامل للجهود الحثيثة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف اطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما ثمن الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدا تطلع المانيا للمشاركة فى المؤتمر على مستوى رفيع وكراعى للمؤتمر فى ضوء الأهمية التى توليها المانيا للتعافى المبكر وإعادة الإعمار. وأبدى الوزير الالمانى اتفاقه على الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية فى قطاع غزة.