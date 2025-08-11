نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الموارد المائية والري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ونُشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم، حيث يهدف التعديل إلى تعزيز إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التشريعية المرتبطة بإدارة المياه والري، ومواجهة التحديات المتعلقة بندرة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات.