الأمم المتحدة عن استهداف إسرائيل للصحفيين فى غزة : انتهاك خطير للقانون الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 02:28 مساءً - أدانت الأمم المتحدة، استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة مؤكدة أنه انتهاك خطير للقانون الدولي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الأمم المتحدة: على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين بمن فيهم الصحفيون ونطالب بوصول فوري وآمن ودون عوائق لجميع الصحفيين إلى قطاع غزة.

واستُشهد 7 فلسطينيين، بينهم 4 صحفيين، أمس الأحد؛ جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية" يوسف أبو كويك، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين، بينهم الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم الإعلامي، فضلًا عن إصابة الصحفي محمد صبح.