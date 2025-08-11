نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة شديدة الحرارة تضرب مصر ودرجات الحرارة تصل إلى 49 جنوب الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مصر تتعرض لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، تبدأ من اليوم الإثنين 11 أغسطس وتستمر حتى الجمعة 15 أغسطس 2025، مع تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة خاصة في جنوب الصعيد.

وبحسب بيان الأرصاد، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة:

السواحل الشمالية: بين 32 و36 درجة مئوية.

القاهرة والوجه البحري: بين 40 و42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: بين 42 و43 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: بين 45 و49 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب المناطق، وحار رطب على السواحل الشمالية، مع طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، إلى احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

فرص أمطار على بعض المناطق

أوضحت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على السلوم ومطروح، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب ووسط سيناء، وأمطارًا خفيفة رعدية على بعض مناطق البحر الأحمر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 40° – الصغرى 27°.

الإسكندرية: العظمى 33° – الصغرى 25°.

مطروح: العظمى 32° – الصغرى 24°.

سوهاج: العظمى 43° – الصغرى 27°.

قنا: العظمى 44° – الصغرى 28°.

أسوان: العظمى 45° – الصغرى 30°.