نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد" واستصلاح 1.5 مليون فدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، لمتابعة موقف مشروعات الشركة وأنشطتها في إطار المشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

وأكد مدبولي على الدور المحوري للشركة باعتبارها المطور والمسؤول عن هذا المشروع القومي الذي يعد ركيزة أساسية في برنامج "خطوة نحو المستقبل"، مشيرًا إلى أنه يستهدف إقامة مجتمعات عمرانية مستدامة تعتمد الزراعة كقاطرة للتنمية.

أعمال البنية التحتية والخدمات

استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب ما تم إنجازه في مجالات الإنشاءات، المرافق، الطرق، حفر الآبار، محطات التحلية، وأعمال الشبكات والتجهيزات بمختلف مواقع الشركة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن العمل جارٍ على استكمال هذه المشروعات وتوسيع شبكة التغذية الكهربائية لتلبية احتياجات الأنشطة التنموية.

مواقع ومشروعات الشركة

شملت المواقع المستعرضة، المُغرة، شرق سيوة، غرب غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، الطور، الفرافرة القديمة والجديدة، جنوب صافولا، توشكي سطحي وجوفي، غرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي.

وأوضح عبدالوهاب أن إجمالي المساحات المزروعة والمستصلحة بلغ 440 ألف فدان، بينما وصلت المساحات المسلمة للمنتفعين إلى 875 ألف فدان، مع وجود طلبات شراء وتقنين لنحو 192 ألف فدان. كما بلغ عدد الشركات العاملة في المشروع أكثر من 4500 شركة.

إنجازات 2024 وتوسعات 2025

أبرز إنجازات الشركة شملت: