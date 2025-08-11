نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث مع رئيس "اقتصادية المثلث الذهبي" خطط تطوير المنطقة لعام 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وخطط تطويرها.

وأكد مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتنمية هذه المنطقة الواعدة، لما تمتلكه من مقومات استراتيجية تؤهلها لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة تدعم خطط التنمية المستدامة.

إجراءات تنظيمية وتطوير البنية الإدارية

استعرض المهندس محمد عبادي خلال الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة واللجان المنبثقة عنه، وإنشاء مكتب سجل تجاري خاص لتسهيل قيد الشركات، بالإضافة إلى تطوير مقر الهيئة بمدينة سفاجا، واستكمال اللوائح والنماذج الخاصة بالاتفاقات التجارية.

استقطاب استثمارات صناعية وزراعية

وأشار عبادي إلى أنه تم الاتفاق مع أحد أكبر المطورين الصناعيين محليًا وعالميًا لتطوير منطقة صناعية متخصصة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بجانب التواصل مع مجموعات استثمارية إقليمية ودولية لإنشاء مناطق تخصصية، واستقطاب مطورين ومستثمرين في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجستية.

خطة 2025/2026: استدامة مالية وتوسعات استثمارية

وأوضح رئيس الهيئة أن خطة العمل للعام المالي 2025/2026 تستهدف تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الدولة أعباء إضافية، مع الانتهاء من اللوائح والإجراءات، واستكمال الهيكل الإداري، والتعاقد مع عدد من الشركات والمطورين العالميين للاستثمار في القطاعات المستهدفة.