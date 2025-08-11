أخبار مصرية

حدث في غزة .. استشهاد عائلة فلسطينية من 8 أفراد فى قصف للاحتلال الإسرائيلى حي الزيتون

0 نشر
0 تبليغ

حدث في غزة .. استشهاد عائلة فلسطينية من 8 أفراد فى قصف للاحتلال الإسرائيلى حي الزيتون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 01:32 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد عائلة فلسطينية مكونة من 8 أفراد صباح اليوم /الاثنين/، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

 

وأوضحت الوكالة أن أما وأبا وستة من أطفالهم من عائلة "ارحيم" استشهدوا جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الزيتون.

وفي نفس السياق، استشهد طفل وأصيب 4 آخرون، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

 

جدير بالذكر أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,430 فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا