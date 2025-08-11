نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها بالغردقة في أغسطس 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتورمحمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح معوض - رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور محمود بهجت -المشرف العام على شبكة المعامل المركزية، تنظم مجموعة الفلاتر المسطحة بمراكز التميز العلمي – شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتكنولوجيا الأغشية، المؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها، وذلك بمدينة الشباب بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس 2025.

يترأس المؤتمر الدكتور أحمد محمود شعبان، رئيس الجمعية المصرية لتكنولوجيا الأغشية والأستاذ المتفرغ بقسم تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث، ويعاونه كل من الدكتورة هبة عبد الله محمد، والدكتورة مروة سعيد شلبي، مشرفتا معامل الفلاتر المسطحة بشبكة المعامل المركزية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا الأغشية (الممبرين) ودورها الحيوي في مجموعة واسعة من التطبيقات البيئية والصناعية، من بينها:

- معالجة وتحلية المياه: من خلال استخدام أغشية التناضح العكسي، الأغشية الدوامية، الأغشية المجوفة، وأنظمة المفاعلات الحيوية MBR.

- معالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي: خاصة في الصناعات الدوائية، النسيج، السيراميك، البترول، والأسمدة.

- الصناعات الغذائية: مثل تركيز العصائر، إنتاج مكسبات الطعم، ومعالجة الألبان.

- فصل الغازات: مثل الهيدروجين، ثاني أكسيد الكربون، والميثان.

- تكنولوجيا "Zero Liquid Discharge": للتخلص الآمن من المياه المصاحبة لحفر الآبار البترولية.

- صناعة خلايا الوقود الحيوي: وزيادة كفاءة إنتاج الطاقة النظيفة.

- ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في تكنولوجيا الأغشية، حيث يستعرضون أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة عالميًا في هذا المجال بما يعزز من فرص التعاون الدولي ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.