نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان حفل ختام مهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب بمسرح الجلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة حفل ختام الموسم الخامس لمهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية والذي أقيم على مسرح الجلاء للقوات المسلحة بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ولفيف من نجوم الفن والإعلام وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته أن مهرجان إبداع أصبح منصة وطنية مهمة لاكتشاف وصقل المواهب الشابة مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المبدعين من مختلف المحافظات، وتقديم كل السبل لتمكينهم من التعبير عن قدراتهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع. وأوضح أن المهرجان يجسد رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز إبداعاتهم.

وأضاف الوزير أن المهرجان يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتنمية المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأدبية والرياضية على مستوى مراكز الشباب بالمحافظات، بهدف تنمية الوعي الثقافي والفني، وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب واستثمار أوقات فراغهم، وتنشئة جيل يدرك قيمة الفنون في بناء ثقافة الشعوب.

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة على الأهمية الكبيرة التي يمثلها مهرجان إبداع في تحفيز أعضاء مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع.

وأضاف النجار أن المحافظة تدعم بكل قوة البرامج والمبادرات التي تستهدف صقل مهارات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف الطاقات الإبداعية لديهم مشددًا على أن هذه الفعاليات تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمشاركة الفعّالة في مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وشدد المحافظ على الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرات وإبداعات ومهارات شباب مصر وحرصها على إعدادهم ورعايتهم وإشراكهم في قيادة مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى القطاعات.

كما أشاد محافظ الجيزة بالدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنظيم وإعداد المهرجانات والفعاليات المختلفة والتي تمثل فرصة للشباب لإظهار مواهبهم والحصول على التقدير والدعم من خلال الجوائز والتكريم للمتسابقين المتميزين.

وشهد الحفل تقديم فقرات فنية للفائزين في مهرجان إبداع بمصاحبة الفنانين، إلى جانب عروض غنائية للفرقة الموسيقية.

واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزين ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة، والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء احتفالية عكست ما يقدمه المهرجان من إبداعات شبابية متميزة، في رسالة تؤكد أن الفنون والثقافة تظل جسرًا للتواصل بين الأجيال، وركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وصياغة وعيه.

وشهد الموسم الخامس مشاركة أكثر من 500 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية، في 15 مجالًا، تشمل: الموسيقى والغناء، العروض المسرحية، الفنون الشعبية، الدوري الثقافي، الفنون التشكيلية، الإنشاد الديني والترانيم، الموال الشعبي، الشعر، القصة القصيرة، الرواية، الألعاب الإلكترونية، المعلق الرياضي، الأفلام القصيرة، والمراسل التليفزيوني.

