نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت قبل قليل، وزارة الخارجية والهجرة، بيانا صحفيا، تعبر فيه عن ترحيبها باعتزام دولة استراليا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتصفها بالخطوة التاريخية.

وجاء نص البيان كالآتي:

ترحب جمهورية مصر العربية، بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيزي" اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر ٢٠٢٥، في خطوة تاريخية تسهم في دعم واستعادة الحقوق الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضي على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.



وتؤكد مصر، أن هذا القرار المشهود، بالإضافة إلى القرارات المماثلة من دول أخرى خلال الفترة الأخيرة، يشكل خطوة محورية نحو إرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس الالتفاف الدولى المتصاعد حول الشعب الفلسطينى ودعمه لقضيته العادلة، ورفضه الكامل للسياسات والممارسات الإسرائيلية الغاشمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من ضمنها سياسة التجويع والتوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتى تؤجج مشاعر الكراهية وتسهم فى نشر التطرف وعدم الاستقرار بالمنطقة.



وتثمن مصر، الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، وتشدد على أن الوقت قد حان لباقي الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بالإسراع في اتخاذ تلك الخطوة لنصره الإنسانية والعدالة.

كما تجدد مصر، دعوتها للمجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود الجادة والفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين، بما يضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.