وزير الزراعة يلتقي عدد من المسؤولين على هامش فعاليات المؤتمر الزراعي بالبحيرة

التقى علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء أ.ح/ محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتورأيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء دكتور محمد السيد صالح نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الزراعي تحت عنوان: "تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء في كشف ومكافحة الآفات الزراعية"، والذي تستضيفه محافظة البحيرة بأحد الفنادق بمدينة وادي النطرون، بحضور رؤساء لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من المتخصصين والباحثين ومدير المعاهد البحثية.

ومن ناحيته أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يقوم به البحث العلمي التطبيقي، في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فضلا عن تبني الحلول التكنولوجية الحديثة في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

ومن جانبها رحبت محافظ البحيرة بالسادة الضيوف مؤكدة اعتزاز المحافظة باستقبال هذه الكوكبة المتميزة من القيادات التنفيذية والخبراء، ومشيدة بجهودهم المستمرة في دعم وتطوير القطاع الزراعي على مستوى الجمهورية.