مقتل 3 عناصر شديدي الخطورة فى مواجهات أمنية بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 12:36 مساءً - لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

جاء ذلك فى إطار جهود ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة وحائزى الذخائر غير المرخصة.. أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "شروع فى قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقه بالإكراه ،قتل ، إطلاق أعيرة نارية") بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى.. حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم.. وضبط بحوزتهم (7 قطع سلاح نارى "٢ بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة ،كمية من مخدرى "الحشيش ، الشابو").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3 ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.