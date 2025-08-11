نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى لمنظومة الري 2.0 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، وأعمال تشغيل السد العالى لإستيفاء التصرفات المطلوب اطلاقها من السد.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، خاصة مع أهمية السد العالى بإعتباره أهم منشأ مائى فى مصر وأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين، وأنه قد نظم عملية الرى وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات.

وأكد سيادته حرصه على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة من السد العالى طبقًا للإحتياجات المائية على إمتداد الوادى والدلتا.

كما أكد سيادته على اهمية أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ علي سلامته الإنشائية وضمان سلامة تشغليه والحفاظ على قيمته التاريخية كجزء من مجهودات الحفاظ على منظومة السد العالي وضمن أعمال تأهيل وصيانة كافة المنشآت المائية فى مصر.