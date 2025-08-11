نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، غدًا الثلاثاء، النتيجة النهائية والرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفقًا للجدول الزمني المقرر للعملية الانتخابية، على أن يتم نشر النتيجة في الجريدة الرسمية في اليوم نفسه.

مؤتمر صحفي بمبنى ماسبيرو

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهر غد الثلاثاء على مسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، لإعلان النتائج النهائية بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام.

مواعيد جولة الإعادة

تستأنف الدعاية الانتخابية لمرشحي جولة الإعادة في 12 أغسطس، على أن تتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 14 أغسطس.



وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة خلال الفترة من 15 حتى 24 أغسطس، قبل بدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 24 أغسطس.



وتجرى عملية الاقتراع في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، بينما يصوت الناخبون في الداخل يومي 27 و28 أغسطس، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للجولة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر 2025.

البت في التظلمات

سبق أن عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا للفصل في التظلمات المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز، حيث تم رفض 11 تظلمًا لعدم وجود أدلة أو مستندات تؤيدها، وعدم قبول 6 تظلمات أخرى لتقديمها بغير الطريق القانوني.

مراجعة فرز الأصوات

تواصل الهيئة مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، مع إضافة أصوات المصريين بالخارج إلى كل دائرة، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية غدًا.