90% من إنتاج الملح عالميًا مخصص للصناعات وليس للاستهلاك البشري المباشر

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا حديثًا حول صناعة الملح عالميًا ومحليًا، مؤكدًا أن نحو 90% من الإنتاج العالمي للملح يذهب للاستخدامات الصناعية، بينما لا يُخصص إلا جزء ضئيل منه للاستهلاك البشري المباشر.

الملح.. مورد استراتيجي يتجاوز كونه غذاءً

أوضح التقرير أن الملح يُعد من أقدم الموارد التي استخدمتها الحضارات، حيث لعب دورًا مهمًا في حفظ الأغذية وتسهيل التجارة. واليوم، يُستخدم الملح على نطاق واسع في صناعات الأغذية، الأدوية، الكيماويات، معالجة المياه، الطاقة، النفط والغاز، والبنية التحتية، كما يمتلك أكثر من 14 ألف استخدام مختلف.

الاستخدامات الصناعية للملح

الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل: يدخل الملح في تصنيع الأدوية والمنظفات وتحسين خصائص المنتجات.

الصناعة الكيميائية: مادة خام أساسية في إنتاج الكلور والصودا الكاوية ورماد الصودا، التي تدخل في صناعة البلاستيك، الورق، المنسوجات، والزجاج.

النفط والغاز: يُستخدم في الحفر، معالجة النفط، والتكرير.

البنية التحتية: ملح إزالة الجليد عنصر أساسي في الدول الباردة للحفاظ على الطرق.

إنتاج وتجارة الملح عالميًا

ارتفع الإنتاج العالمي من 159 مليون طن متري عام 1983 إلى 270 مليون طن متري في 2023، وتصدرت الصين قائمة المنتجين بـ53 مليون طن.

وبلغت الصادرات العالمية في 2024 نحو 3.5 مليار دولار، والواردات نحو 5.1 مليار دولار، مع تصدر الهند وألمانيا وهولندا قائمة المصدّرين، والصين والولايات المتحدة واليابان قائمة المستوردين.

مصر ضمن أكبر منتجي الملح عالميًا

تمتلك مصر موارد طبيعية واسعة لإنتاج الملح من الملاحات الطبيعية ومناجم الملح الصخري في الواحات وسيناء. وتنتشر الملاحات في الإسكندرية، وادي النطرون، سيوة، دمياط، شمال سيناء، بورسعيد، الفيوم، والبحر الأحمر.

بلغ إنتاج مصر نحو 2.3 مليون طن متري في 2023، وتُصدر كميات كبيرة لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وحققت صادرات الملح البحري في 2024 نحو 18.2 مليون دولار، بينما بلغت صادرات ملح الطعام المعبأ 14.6 مليون دولار.

توقعات السوق العالمية للملح

وفق بيانات "فورتشن بيزنس إنسايتس"، بلغت قيمة سوق الملح 25.98 مليار دولار في 2024، مع توقع وصولها إلى 36.13 مليار دولار بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي 4.3%، يقوده الطلب على التطبيقات الصناعية وإزالة الجليد، مع استمرار هيمنة ملح الصخور على السوق ونمو ملح الشمس.

التحديات البيئية وحلول الاستدامة

تواجه صناعة الملح تحديات بيئية تشمل استهلاك الطاقة، انبعاثات الكربون، وتدهور الأراضي. ويعتمد المنتجون حاليًا استراتيجيات مستدامة مثل: