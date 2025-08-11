نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع تنفيذ خطة توفير الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية في الدلتا الجديدة.

وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود دعم وتعزيز الشبكة الموحدة للكهرباء، بما يلبي احتياجات الاستخدامات المختلفة، وخاصة المشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية الجديدة، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

حلول عاجلة ودائمة للتغذية الكهربائية

استعرض وزير الكهرباء تقريرًا شاملًا حول أعمال التغذية الكهربائية المنفذة والجارية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، موضحًا أنه تم توفير محطات متنقلة كحلول عاجلة، إلى جانب العمل على إنشاء محطات جديدة بقدرات متنوعة لتأمين التغذية الدائمة.

وشدد الوزير على أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز مشروعات التنمية الشاملة.

مواجهة زيادة الاستهلاك وحرارة الصيف

كما عرض وزير الكهرباء الجهود الجارية لضمان استمرار الخدمة في ظل زيادة الاستهلاك غير المسبوقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات المختلفة.