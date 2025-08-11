نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني الانتهاكات الإسرائيلية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، مساء أمس الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك في إطار التشاور الدوري حول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة.

أكد الوزير عبد العاطي، على رفض مصر القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتكريس الاحتلال الاسرائيلى للقطاع، مؤكدًا أنه يشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار، داعيا الاتحاد الأوروبي للتحرك سريعا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وأكد الوزير عبد العاطي، أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مشددًا على رفض مصر الكامل لسياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تعد خرقًا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وثمن وزير الخارجية، في هذا السياق إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تستخدم في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

على صعيد متصل، تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، وأطلع الوزير عبد العاطى نظيره الألماني على الجهود المصرية الدؤوبة لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددًا على ضرورة توقف إسرائيل عن وضع العقبات امام نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما تناول وزير الخارجية، في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني، عن تقديرهم الكامل للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف اطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما ثمن الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار

وأكد وزير الخارجية الألماني، على تطلع ألمانيا للمشاركة في المؤتمر على مستوى رفيع وكراعي للمؤتمر في ضوء الأهمية التي توليها ألمانيا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأبدى الوزير الألماني، اتفاقه على الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.