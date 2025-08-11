نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. مكتب التنسيق يعلن إتاحتها غدًا عبر الموقع الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة ستعلن غدًا الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب التنسيق.

وأوضح أن الطلاب يمكنهم الحصول على النتيجة بسهولة من خلال الدخول للموقع وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم.

إغلاق باب تسجيل الرغبات

أغلق مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية مساء الأحد 10 أغسطس 2025، بعد فتحه لمدة خمسة أيام منذ الأربعاء 6 أغسطس وحتى 10 أغسطس.

ويمكن للطلاب متابعة رابط موقع التنسيق الإلكتروني عبر موقع "اليوم السابع" للاطلاع على النتيجة وتسجيل الرغبات.

الحدود الدنيا للمرحلة الثانية

النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (68.75%)

الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (64.06%)

النظام القديم:

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (68.29%)

الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (58.53%)

عدد الطلاب في المرحلة الثانية

بلغ إجمالي الطلاب المسجلين في المرحلة الثانية 287،318 طالبًا، يتنافسون على مقاعد الجامعات والمعاهد الحكومية.