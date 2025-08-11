إعلام إسرائيلى : الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 أغسطس 2025 10:32 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة تتضمن تجنيد نحو 250 ألف جندي احتياط وفرض طوق كامل على المدينة.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن خطة احتلال الجيش لغزة تشمل إجلاء سكان المدينة وتصفية حماس مع احتمال توسيع العمليات إلى مخيمات وسط القطاع، وأن نتنياهو أكد أن مركز ثقل حماس هو مدينة غزة والسيطرة عليها مفتاح حسم المعركة

ويجري رئيس الأركان اليوم تقييما شاملا لجاهزية الوحدات القتالية في الجيش، وتقييم جاهزية الجيش يركز على وضع قوات الاحتياط بعد أكثر من 670 يوم قتال منذ 7 أكتوبر 2023.