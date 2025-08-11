نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توقف عمل عمال النظافة وقت ذروة الحر حفاظًا على سلامتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة بدء تطبيق قرار وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال فترة ذروة موجة الحر، وذلك من اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وحتى الجمعة 15 أغسطس، حرصًا على سلامة العمال.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تكليف رؤساء الأحياء والمراكز ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسحب العمال من الشوارع بين الساعة 12 ظهرًا وحتى انكسار الموجة الحارة نحو الساعة 2 عصرًا، على أن يستكمل العمل بعد ذلك.

أسباب القرار وتقدير الجهود

جاء القرار بناءً على التحذيرات الرسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي لعمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.

إجراءات حماية العمال

أعلن محافظ الجيزة أيضًا عن إنشاء أماكن مناسبة لاستقبال عمال التراحيل أثناء انتظارهم، لحمايتهم من حرارة الشمس وأمطار الشتاء.

كما أشار إلى اهتمام الدولة الكبير بملف العمل عبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تأمين بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحفز الإنتاج.