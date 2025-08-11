نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة تضرب كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب المناطق، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية وفرص أمطار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، عن تكون شبورة مائية من الساعة 8:40 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.



كما أوضح أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات.



وتوجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السلوم ومطروح، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب ووسط سيناء، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون رعدية على محافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 40°، الصغرى 27°.

الإسكندرية: العظمى 33°، الصغرى 25°.

مطروح: العظمى 32°، الصغرى 24°.

سوهاج: العظمى 43°، الصغرى 27°.

قنا: العظمى 44°، الصغرى 28°.

أسوان: العظمى 45°، الصغرى 30°.