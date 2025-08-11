نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهر غدٍ الثلاثاء، على مسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، للإعلان عن النتيجة النهائية والرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

اجتماع لفحص التظلمات

وكان مجلس إدارة الهيئة، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد عقد اجتماعًا سابقًا للفصل في التظلمات المقدمة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز.



وأسفر الفحص عن عدم قبول ستة تظلمات لتقديمها بغير المسار القانوني المحدد، بالإضافة إلى رفض أحد عشر تظلمًا موضوعيًا لعدم توافر الأدلة أو المستندات الداعمة لها.

استكمال مراجعة الأصوات وإضافة تصويت الخارج

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أعمال مراجعة إجراءات فرز الأصوات في جميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، مع إضافة أصوات المصريين بالخارج لكل دائرة انتخابية، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية والرسمية غدًا.