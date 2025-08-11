نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر..يبحث آليات توريد المواد الغذائية لمدن البعوث الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من حرص الأزهر الشريف على توفير الغذاء الصحي المتكامل لطلابه الوافدين، إلى جانب ما يقدمه من رعاية شاملة تضمن لهم أفضل سبل الإقامة، عقد الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، اجتماعًا مهمًا اليوم مع السيد عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، لمناقشة التعاقد على توريد المواد الغذائية لمدن البعوث.

وتناول الاجتماع بحث آليات التعاون مع الشركات والموردين، مع التشديد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وضمان توفير كميات كافية تلبي احتياجات الطاقة الاستيعابية لمدن البعوث، كما تم استعراض خطط التوريد والتخزين، بما يكفل استمرارية توافر المواد الغذائية على مدار العام، للحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للطلاب.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين، الذين يواصلون مسيرتهم التعليمية في رحاب الأزهر، وسط بيئة علمية وحياتية راعية وداعمة.