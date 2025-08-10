نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: إيقاف العمل الميداني لعمال النظافة وقت الذروة لمواجهة الموجة الحارة حفاظًا على سلامتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسحب عمال النظافة من الشوارع اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 11 أغسطس وحتى الجمعة 15 أغسطس 2025 خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى انكسار الموجة الحارة عصرًا وذلك حرصًا على سلامتهم على أن يتم استكمال العمل عقب ذلك.

ويأتي هذا القرار في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة علي مدار الأيام المقبلة.

وأكد محافظ الجيزة تقديره للدور الهام الذي يقوم به عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين مشيدًا بجهودهم اليومية في ظل مختلف الظروف الجوية مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل آمنة لهم.