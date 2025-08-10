نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشافات أثرية سعودية تعود إلى 50 ألف عام في موقع القرينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن اكتشافات أثرية هامة في موقع القرينة بمنطقة الرياض، مما يلقي الضوء على تاريخ بشري يعود لأكثر من 50 ألف عام في المملكة. جاء هذا الكشف ضمن مشروع يهدف إلى تعميق فهمنا للتراث الحضاري الغني للمنطقة.

أبرز الاكتشافات في موقع القرينة

أشارت هيئة التراث، التي قادت عمليات المسح والتنقيب، إلى عدة اكتشافات رئيسية:

مقابر قديمة: تم العثور على هياكل دائرية الشكل يُعتقد أنها مقابر يعود تاريخها إلى الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد.

أدوات حجرية وفخار: اكتشف الفريق مجموعة متنوعة من الأواني الفخارية والأدوات الحجرية، يعود تاريخ بعضها إلى العصر الحجري الوسيط، أي قبل أكثر من 50 ألف عام.

مسار تاريخي: تم تحديد مسار قديم يربط بين وادي القرينة وقمة الهضبة، ويمتد حتى مدينة الرياض.

مبادرة "اليمامة" لتوثيق التراث

تندرج هذه الاكتشافات ضمن مبادرة "اليمامة" التي أطلقتها هيئة التراث. تهدف المبادرة إلى إعادة رسم الخريطة الأثرية لمنطقة الرياض والمناطق المجاورة باستخدام أحدث التقنيات. كما تسعى لتوثيق المواقع الأثرية غير المكتشفة سابقًا وتحليل أنماط الاستيطان البشري، مما يؤكد على الثراء الثقافي والحضاري للمنطقة.

جهود مستمرة لحماية التراث

أكدت هيئة التراث أن هذه الأنشطة الأثرية هي جزء من جهودها المستمرة لحماية التراث الوطني الغني للمملكة. تعتبر الهيئة أن التراث الثقافي للمملكة هو امتداد للحضارات المتعاقبة، ويعكس ثراء المملكة بالموارد التراثية والتاريخية