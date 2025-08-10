نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تُسيّر القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، الرحلة الرابعة للقطار المخصوص المخصص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، مع توفير جميع أوجه الدعم وسبل الراحة لضمان رحلة آمنة وميسرة حتى وصولهم إلى السودان الشقيق.

انطلق القطار رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) من محطة رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا، متجهًا إلى ميناء السد العالي النهري، ليصل في الساعة 11:10 مساءً، حيث يستكمل الركاب رحلتهم إلى الأراضي السودانية. ويعود القطار نفسه برقم 1945 من أسوان إلى القاهرة يوم الاثنين 11 أغسطس لخدمة حركة الركاب.

وحرصت الهيئة على تزويد القطار بعربة إضافية لنقل أمتعة ومتعلقات المسافرين، بما يضمن راحتهم ويحافظ على ممتلكاتهم، وذلك تحت إشراف اللجنة المنظمة للمبادرة. كما شهدت الرحلة توزيع الورود على الركاب في لفتة تعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين شعبي وادي النيل.

وأعرب عدد من المواطنين السودانيين عن امتنانهم العميق لمصر حكومةً وشعبًا، مثمنين الجهود المبذولة لتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة، ومؤكدين أن مصر ستظل دائمًا وطنًا ثانيًا وسندًا لهم في أوقات الشدة.

كما توجه مسؤولو اللجنة السودانية المنظمة للمبادرة بالشكر والتقدير للدولة المصرية قيادةً وشعبًا على دعم هذه الجهود، وأشادوا بمستوى التنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير على المسافرين، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لنهج مصر في مد يد العون لكل من يحتاج الدعم والمساندة، انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير بين الشعبين الشقيقين.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة للأشقاء السودانيين، متمنية لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم العزيز.