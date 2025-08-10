هزة أرضية على بعد 877 كيلو مترا شمال مطروح بقوة 6.2 ريختر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 أغسطس 2025 10:32 مساءً - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الأحد الموافق 2025/08/10 هزة أرضية على بعد 877 کیلو مترا شمال مطروح، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث

2025/08/10

وقت الحدوث :

07:53:47 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة :

6.2 درجة على مقياس ريختر

خط العرض:

39.19 شمالا

خط الطول :

28.09 شرقا

العمق

10.90 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

