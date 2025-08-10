نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث توفير المنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لجذب الاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي لتأمين احتياجات البترول

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود توفير المنتجات البترولية، وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وعدد من الملفات المرتبطة بقطاع البترول والغاز.

أشاد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتكوين مخزون استراتيجي من السلع البترولية، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات مسبقة لضمان تغطية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة وكافة الاستخدامات الحيوية.

إجراءات مسبقة لضمان توفير الوقود للكهرباء والصناعة

أكد مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة وتتحرك بشكل استباقي لتأمين المواد البترولية المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء ودعم المصانع، بما يضمن استقرار الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين.

تدبير النقد الأجنبي لتأمين المنتجات البترولية

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش جهود الجهاز المصرفي بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير الموارد المالية من النقد الأجنبي، بما يضمن استمرار تدفق المنتجات البترولية إلى السوق المحلية دون انقطاع.

سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية في المواعيد المحددة

استعرض الاجتماع موقف سداد مستحقات الشركات العالمية العاملة في مجالي البترول والغاز، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لسداد تلك المستحقات، تعزيزًا لثقة الشركاء الأجانب واستمرار عمليات الاستكشاف والإنتاج.

جذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات

شدد مدبولي على أهمية مواصلة الجهود لجذب الاستثمارات الجديدة في قطاعي البترول والغاز، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.