نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق القافلة الـ 11 من «زاد العزة» حاملة أكثر من 3700 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في إطار جهوده المتواصلة للدفع بمزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، يطلق الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، اليوم، القافلة الـ 11 من « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» التي تضم شاحنات مساعدات إغاثية لازمة في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.



تحمل قافلة «زاد العزة» الـ 11 أكثر من 3700 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى غزة، والتي ضمت ما يزيد عن 3300 طن سلال غذائية ودقيق، وقرابة 260 طن مستلزمات طبية وعناية شخصية، وثلاث شاحنات سولار، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.



يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، بالإضافة إلى سيارتي وقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

1000498054

1000498055

1000498056

1000498053