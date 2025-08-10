نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام معسكر الإعداد للفرق المتقدمة لبرنامج ما قبل الاحتضان بحاضنة Biocluster جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت فعاليات معسكر الإعداد للفرق المتقدمة لبرنامج ما قبل الاحتضان "النداء الأول"، جاء تنظيم المعسكر في إطار التعاون بين جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وأكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتورة جينا الفقي رئيس الأكاديمية، وبدعم الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، وبإشراف الأستاذة ياسمين سمير مدير البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية انطلاق، والدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لمشروع Biocluster.

وقد بدأ المعسكر فعالياته بمشاركة 25 فريقًا مبتكرًا تم اختيارهم للانضمام إلى البرنامج، بهدف دعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

وتضمن المعسكر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا علي مدار ٣ أسابيع حيث تم تنفيذ أربع ورش عمل متخصصة تفاعلية، عن بناء عقلية رائد الأعمال، نموذج العمل التجاري، بحوث السوق ومهارات عرض الافكار، قدمها نخبة من الخبراء والمدربين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مما ساهم في تزويد المشاركين بالمهارات العملية والعلمية اللازمة لبدء مشروعات ناجحة ومستدامة.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر الحاضنات التكنولوجية إحدى الأدوات المحورية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أننا نؤمن أن دعم العقول الشابة وتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم هو استثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة.

و أشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى أهمية دور الجامعة في ربط البحث العلمي بريادة الأعمال، حيث تحرص الجامعة على تبني مشروعات تُسهم في نقل نتائج البحث العلمي إلى السوق، وتمثل الحاضنات التكنولوجية مثل Biocluster منصة فعالة لتحويل المعرفة إلى تطبيقات ملموسة، تخلق فرصًا حقيقية في سوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم على دور الكلية في دعم الابتكار داخل الجامعة، حيث تعد بيئة خصبة للبحث والتطوير، لحرصنا على ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، واحتضان الأفكار التي يمكن أن تتحول إلى حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم المجتمع.

وأوضح الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية أن المعسكر يمثل بداية فعلية للمسار الريادي للفرق المشاركة، في مجالات التكنولوجيا الحيوية، النظم الطبية الحيوية والأغذية والمشروبات، من خلال تهيئة مناخ محفز وداعم للفرق المتميزة، وكذلك التدريب العملي والإرشاد الفني، لنساعدهم في اجتياز مرحلة ما قبل الاحتضان لبناء النموذج النماذج الأولية والانطلاق إلى بمشروعاتهم نحو السوق بكفاءة.

ويأتي المعسكر ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل جامعة حلوان، بما يسهم في تمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للإبداع، وتحقيق الإقتصاد القائم على المعرفة بمصر.