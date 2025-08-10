نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: التدخل السريع ينقذ أطفالًا بلا مأوى بعدد من المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع للتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن حالات لأطفال بلا مأوى في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، وسوهاج، وذلك استجابة عاجلة لبلاغات المواطنين ومنظومة الشكاوى الحكومية.

الجيزة: إيواء شاب هارب من أسرته منذ عام

تمكن فريق التدخل السريع بالجيزة من إنقاذ شاب يبلغ 17 عامًا يُدعى "ك.ي.س"، كان يقيم بالشارع منذ عام بعد هروبه من منزله بالمنيا. وبعد دراسة حالته، تم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة لتوفير الحماية والرعاية له.

القاهرة: علاج طفل مصاب بكسر مضاعف وإعادته لأسرته

تعامل الفريق مع حالة طفل بلا مأوى بمنطقة مؤسسة الزكاة يُدعى "ك.د"، تبين إصابته بكسر مضاعف بالقدم اليمنى. نُقل الطفل إلى مستشفى الهلال الأحمر حيث أجريت له جراحة عاجلة، ثم أودع إحدى دور الرعاية الاجتماعية. لاحقًا، تم التعرف على أسرته بالمنيا وتسليمه لهم بعد تماثله للشفاء.

الإسكندرية: إقناع طفل بالانتقال إلى دار رعاية

في منطقة العطارين، تعامل الفريق مع طفل يبلغ 11 عامًا يُدعى "ف.أ"، أفاد أنه من القاهرة. تم إقناعه بالانتقال إلى دار رعاية اجتماعية بالإسكندرية بعد استكمال الإجراءات القانونية.

دمياط: إيواء طفلتين بعد رفض الأسرة استلامهما

أنقذ فريق التدخل السريع المحلي بدمياط طفلة (15 عامًا) تُدعى "ج.م" بعد أن رفضت والدتها استلامها، وطفلة أخرى تبلغ 9 سنوات تم العثور عليها في قسم شرطة رأس البر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداعهما دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

سوهاج: إنقاذ شقيقين بلا مأوى

في نفق بمدينة جرجا، عثر الفريق على طفلين (11 و5 أعوام) تخلت عنهما أسرتهما بعد حبس والدتهما وغياب أي عائل لهما. تم تحرير محضر، واستصدار قرار نيابة بإيداعهما دور الرعاية.

آلية عمل فرق التدخل السريع

تعمل فرق التدخل السريع على الاستجابة الفورية للأزمات، سواء برصد حالات الأطفال والمسنين بلا مأوى، أو تلقي البلاغات عبر: