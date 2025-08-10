نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد على الطبيعة حالة نهر النيل وفرع رشيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حالة نهر النيل فرع رشيد وجسوره، لمتابعة أعمال إزالة الحشائش المائية وورد النيل، والتأكد من كفاءة إجراءات حماية المجرى المائي، وذلك في جولة ميدانية شملت ست محافظات.

متابعة ميدانية وتقنيات حديثة

وتضمنت الجولة مقارنة حالة المجرى على الطبيعة مع النتائج الأولية لتطبيق مبتكر على منصة Google Earth Engine، يستخدم صور الأقمار الصناعية لرصد مواقع الحشائش المائية وورد النيل. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى معايرة التطبيق وضمان دقة البيانات.

حماية الجسور ومكافحة الحشائش



وأكد الدكتور سويلم استمرار جهود الوزارة في حماية جسور نهر النيل ومنع أي تعديات في مهدها، إلى جانب مكافحة الحشائش المائية وورد النيل، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يزيد من معدل انتشارها. وأشار إلى أن معدلات انتشار الحشائش حاليًا محدودة بفضل المجهودات المستمرة للإزالة.



منظومة متكاملة للحد من ورد النيل

ووجه الوزير بإنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتقال ورد النيل بين الترع والمصارف والرياحات، بما يسهم في محاصرته وتقليل انتشاره. كما أشار إلى مبادرات الوزارة لتدريب السيدات الريفيات على استغلال نبات ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية متميزة، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة.



تعاون محلي ودعم للمشروعات



وخلال الجولة، التقى الوزير بمحافظوا الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الري في متابعة نهر النيل ودعم المشروعات المائية. وأكد المحافظون أن الحفاظ على نهر النيل وحماية الموارد المائية مسؤولية وطنية وأولوية تنموية، مشيرين إلى استمرار التعاون مع الوزارة في تطوير منظومة الري ورفع كفاءة البنية التحتية للمجاري المائية.

وزير الري يتفقد نهر النيل وفرع رشيد

