“الصحفيين” تعرض فيلم “الميدان الأخير” الذي يوثق معاناة الزملاء الفلسطينيين أثناء تغطية حرب الإبادة

أحمد جودة - القاهرة - عرض صالون لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، خلال الجلسة نقاشية بعنوان "إعلام تحت القصف: تقييم تموضع الفضائيات الإخبارية في تغطية حروب الشرق الأوس، الفيلم الوثائقي “الميدان الأخير” للمخرج فايق جرادة، والذي يوثّق اللحظات الأخيرة من تجربة الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم حرب الإبادة الجماعية المستمرة.

ويحمل الفيلم في طياته، رسالة إنسانية ووطنية تمسّ كلّ من عاش حرب الإبادة المستمرة، ويكشف أسرار الزوايا الخفية التي لم تصل إليها عدسات الإعلام، ويتناول قصصًا إنسانية وأحداثًا ميدانية بعيون من عاشوها أثناء نقلهم الحقيقة على الهواء مباشرة، ويسلط الضوء على معاناة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، ووقوعهم تحت مطرقة أداء واجبهم المهني، تحت تهديد وجودهم الإنساني والوجودي، من القوة القائمة للاحتلال، في سبيل نقل صوت الحقيقة للعالم أجمع.