نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود الوزارة في تنفيذ القوافل الطبية التوعوية داخل مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة "بديل العشوائيات"، خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2025.

وشملت القوافل مناطق: أهالينا، معًا، روضة السيدة، حدائق أكتوبر، أرض الخيالة، والمحروسة، وهدفت إلى تقديم خدمات صحية مجانية متعددة التخصصات، بجانب رفع الوعي الصحي للأسر، وتخفيف الأعباء عن كاهل سكان تلك المشروعات.

وضمت الخدمات الطبية تخصصات: الرمد، الباطنة، الأنف والأذن، الجلدية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، بالإضافة إلى ندوات توعوية عن مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، والتوعية بالصحة الإنجابية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الفحص الذاتي بالتعاون مع مؤسسة بهية.

وبلغ إجمالي المستفيدين من القوافل 2532 مواطنًا، بمشاركة عدد من الجهات الشريكة، منها: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤسسة اسمعونا، مؤسسة سبع سنابل، مؤسسة راعي مصر، مؤسسة بهية، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، التي قدمت الدعم اللوجستي والطبي والتوعوي لضمان وصول الخدمات للأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار خطتها في تنظيم المزيد من القوافل الطبية داخل مشروعات السكن البديل، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي.