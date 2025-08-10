نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تسليم الكتب للمدارس فورًا وتوفير المقررات الدراسية نهاية الشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إنه فيما يخص استلام الكتب المدرسية، جميع كتب اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم متوفرة حاليًا بالمخازن، باستثناء كتاب اللغة الإنجليزية الذي سيتم توفيرها نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا ضرورة تسليم الكتب مباشرة إلى المدارس فورًا، وعدم إبقاء أي كميات في المخازن.



وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم مع السادة مديري ووكلاء مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي الجيزة والقاهرة، وذلك للترحيب بهم وبحث أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بالمحافظتين.

وفى مستهل اللقاء، هنأ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القيادات التعليمية التي تسلمت مهام عملها الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على قيادة منظومة التعليم نحو مزيد من التطوير والانضباط، ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.