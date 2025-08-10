كريستال بالاس يتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية 2025 رسميا على حساب ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 أغسطس 2025 08:33 مساءً - توج فريق كريستال بالاس بلقب كأس الدرع الخيرية 2025 بعد تغلبه على حساب ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.



كريستال بالاس ضد ليفربول

انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2 ليحتكما إلى ركلات الترجيح ليضيع الريدز بطل الدوري الإنجليزي أول ألقاب الموسم الجديد بخسارة قاسية أمام كريستال بالاس.

شهدت ركلات الترجيح إهدار النجم المصري محمد صلاح الركلة الأولى بعدها فشل ماك أليستر في التسجيل هو الآخر ليواصل الريدز إهدار الضربة تلو الأخرى بعدما أخفق هارفي إيليوت هو الآخر ركلة.

خاض ليفربول اللقاء باعتباره بطلاً لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بينما لعب كريستال بالاس اللقاء بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب فى المباراة النهائية على مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، بهدف دون مقابل.

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبى كأفضل هداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييرى هنرى أسطورة أرسنال.

وبات "الفرعون المصرى" ثانى لاعب فى تاريخ الدورى الأقوى فى العالم الذى يحقق الحذاء الذهبى 4 مرات، بعد تييرى هنرى الذى حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليزية، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.



كريستال بالاس ضد ليفربول

وجاء تشكيل كريستال بالاس اليوم ضد ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: هندرسون.

الدفاع: ريتشاردز- لاكروكس- جويهي.

الوسط: ميتشيل- مونيوز- كمادا- وارتون.

الهجوم: إيزي- إسماعيلا سار- ماتيتا.



وجاء تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، سوبوسلاي، كوريتس جونز .

الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.