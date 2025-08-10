نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإتاحة فرصة أكبر للحضور.. “الأعلى للإعلام” يوجّه بعقد ورشة "الإعلام والتحليل الرياضي" على أكثر من يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ورشة العمل التدريبية المتخصصة التي تنظمها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، يوم الثلاثاء 12 أغسطس 205، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، والتي تحمل اسم رائد الإعلام العربي الكبير الأستاذ/ فهمي عمر، إقبالًا شديدًا من الوسط الصحفي، للمشاركة فيها، حيث سجّل نحو 60 صحفيًا رغبتهم في المشاركة خلال ساعة واحدة فقط من فتح باب التسجيل، رغم أن الطاقة الاستيعابية المقررة للورشة تبلغ 35 مشاركًا فقط.

وفي هذا الصدد، وجه المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين، لعقد الورشة على أكثر من يوم، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من النقاد الرياضيين لحضور فعالياتها، ويعكس في الوقت ذاته متانة العلاقة بين المجلس والرابطة وحرصهما على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلام الرياضي في مصر.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للإقبال الكبير من الصحفيين، وتأكيدًا على التزام المجلس والرابطة بتطوير قدرات الكوادر الإعلامية، وتزويدهم بمهارات التحليل الرياضي الاحترافي بما يتماشى مع المعايير المهنية العالمية.