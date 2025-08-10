نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مدبولي: طرح فرص استثمارية واعدة بأراضي كورنيش النيل لتعظيم عوائد أصول الدولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتماع لمراجعة الحصر المبدئي للأراضي الفضاء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، بحضور وزراء ومسؤولي الإسكان والتنمية الحضرية والتنسيق الحضاري ومحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.

تعظيم العائد من الأصول عبر شراكات مع القطاع الخاص

أكد مدبولي أن الدولة تعمل على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال الإدارة الفعّالة للأراضي غير المستغلة، وإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال التقييم تمهيدًا لطرح هذه الأراضي كفرص استثمارية جاهزة.

استعراض الحصر المبدئي للأراضي المطلة على النيل

استعرض الاجتماع الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل في أحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين، مع توضيح جهات الولاية ومساحات كل قطعة أرض.

تنسيق كامل بين جهات الولاية لتعظيم الموارد

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجود تنسيق تام بين جهات الولاية والوحدات المحلية وأملاك الدولة بالمحافظة، بهدف حصر الأصول بدقة ومعرفة ملكية كل جهة، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة واستغلال الأراضي الفضاء لتعظيم الموارد.

تكليفات رئيس الوزراء للإسراع في التنفيذ

اختتم مدبولي الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الحصر الشامل والتقييم الدقيق للأراضي الفضاء، ووضع خطة واضحة لاستغلالها بالشكل الأمثل بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية.