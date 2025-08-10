نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مدبولي: إحياء وسط البلد والقاهرة الخديوية للحفاظ على التراث وتطوير قلب العاصمة" في المقال التالي

عَقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، لمتابعة مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية، وتحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية دون الإخلال بتركيبتها الحضارية.

أهمية وسط القاهرة كجزء من تاريخ مصر

شدد مدبولي على أهمية متابعة هذه المشروعات لما تمثله مناطق وسط البلد والقاهرة الخديوية من قيمة تاريخية وثروة عقارية كبيرة، مؤكدًا أن التطوير سيحقق استفادة اقتصادية وثقافية مستدامة.

إعادة إحياء حديقة الأزبكية ومكوناتها التراثية

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الإحياء، مشيرًا إلى خطة تطوير حديقة الأزبكية عبر الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، وتجديد بحيرة الأزبكية، وإعادة إحياء البرجولات التاريخية، وتنفيذ مناطق زراعات جديدة، مع وضع اشتراطات خاصة لإدارة وتشغيل الحديقة بما يحافظ على طابعها التراثي.

تطوير سوق الكتب وبنية الخدمات في الأزبكية

أوضح الشربيني أن أعمال التطوير شملت السوق الجديدة للكتب وإنشاء أكشاك موحدة التصميم، ودورات مياه، ومبنى إدارة للمنطقة، مع منع وضع لافتات عشوائية أو استخدام إضاءة غير متوافقة مع الطابع التاريخي.

إحياء نادي السلاح وتطوير الواجهات

استعرض الوزير التصور المقترح لإحياء مبنى نادي السلاح بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتطوير قاعات العرض، وواجهات المبنى من جهة حديقة الأزبكية ونفق الأزهر، إلى جانب أعمال التشطيب الداخلية.

رفع كفاءة واجهات العقارات التاريخية

استعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جهود ترميم وتطوير العقارات في محيط ميدان العتبة بنسبة تنفيذ بلغت 95%، مشيرًا إلى رفع كفاءة واجهات مبانٍ تاريخية مثل عمارة تيرينج وحلاوة وبزرعة والأوقاف، مع عرض نماذج قبل وبعد التطوير.

مثلث البورصة.. نموذج للتنمية الثقافية المستدامة

أوضح المحافظ أن مشروع إعادة تأهيل "مثلث البورصة" يحوّل المنطقة إلى متحف مفتوح يحتضن الأنشطة الثقافية والفنية، مع إعادة توظيف المباني المميزة بما يحافظ على أصالتها، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، ويجري العمل على المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 95%، تمهيدًا لبدء المرحلة الثالثة قريبًا.