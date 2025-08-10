بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى ببنى سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 أغسطس 2025 06:33 مساءً - ينشر صوت الأمة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظة بنى سويف بعد اعتمادها من المحافظ، بنسبة نجاح 88.64% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 24796 طالبًا وطالبة، حضر منهم 22633، ونجح 20063 طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح بالدور الثاني لطلبة المنازل 81.10%، حيث تقدم 723 طالبًا، حضر منهم 582، ونجح 472.

- الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى ببنى سويف.. اضغط هنا

كما اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المذكرة المقدمة من الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، من 232 درجة إلى 231 درجة، وذلك وفقًا لقواعد وكثافات الفصول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن هذا التخفيض جاء في إطار تطبيق القواعد المنظمة لكثافة الفصول المعتمدة من الوزارة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطاقة الاستيعابية للفصول وجودة العملية التعليمية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح 88.64% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 24796 طالبًا وطالبة، حضر منهم 22633، ونجح 20063 طالبًا وطالبة. فيما بلغت نسبة النجاح بالدور الثاني لطلبة المنازل 81.10%، حيث تقدم 723 طالبًا، حضر منهم 582، ونجح 472.

وبلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 72.75%،في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية"النور" للمكفوفين 100%، كما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 100%.

- الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى ببنى سويف.. اضغط هنا