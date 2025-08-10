مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها إلى إحدى المستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 أغسطس 2025 06:33 مساءً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (سيدة مسنة - مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بطلب المساعدة فى نقلها لتلقى العلاج بأحد المستشفيات لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.

على الفور تم إنزالها بمعرفة القوات ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتقدمت المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.