نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي بقادة مجموعة الحكماء The Elders الداعمة للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد ١٠ أغسطس، وفدا من مجموعة الحكماء The Elders، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم، حيث ضم الوفد السيدة "ماري روبنسون" رئيسة أيرلندا السابقة، والسيدة "هيلين كلارك" رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة.

تناول اللقاء الأوضاع المتدهورة والكارثة الإنسانية فى قطاع غزة نتيجة العدوان الاسرائيلى الغاشم على القطاع لأكثر من عام ونصف، واستخدام سياسة التجويع كسلاح، مشيرا إلى محاولات اسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه الأصيل في تقرير مصيره في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد الوزير عبد العاطى على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

واستعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق. كما شدد وزير الخارجية على أهمية التوسع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يلبى تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مشددًا على أنه لا أمن ولا استقرار للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية.