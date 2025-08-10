نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "مدبولي يتابع اللمسات الأخيرة لحدائق تلال الفسطاط تمهيدًا لافتتاحها وتشغيلها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية.

مشروع تراثي وسياحي في قلب القاهرة

أكد رئيس الوزراء ما يحظى به مشروع حدائق "تلال الفسطاط" من اهتمام كبير، لما يحتويه من مكونات تراثية وترفيهية وإطلالة فريدة على مواقع تاريخية خالدة، مما يجعله نقطة جذب سياحي وثقافي، إلى جانب المساحات الخضراء الواسعة التي تضيف متنفسًا بيئيًا متميزًا للعاصمة.

توجيهات بسرعة الانتهاء وبدء التشغيل

وجّه مدبولي بضرورة سرعة استكمال جميع مكونات المشروع وبدء تشغيله وطرح الخدمات أمام الجمهور في أقرب وقت، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية السياحية والثقافية لمصر.

استعراض نسب الإنجاز والمكونات الرئيسية

استعرض المهندس شريف الشربيني مستجدات التنفيذ، مشيرًا إلى الانتهاء من معظم مناطق المشروع، ومنها: المنطقة الثقافية، الاستثمارية، الأسواق، المغامرات، التلال، النهر، الحدائق التراثية، القصبة، الحفائر، البوابات والأسوار، المخزن المتحفي، وساحة مسجد عمرو بن العاص، مع تسجيل معدلات إنجاز مرتفعة.

إجراءات اختيار المشغل وإدارة المشروع

استعرض المهندس خالد صديق، تفاصيل زيارات الشركات والتحالفات الراغبة في إدارة وتشغيل الحديقة، وإجراءات لجنة فحص العروض لاختيار المشغل المناسب بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات وضمان جودة التشغيل والصيانة.