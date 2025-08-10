نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المتحدة تكشف عن برنامج فني عالمي وفعاليات كبرى في احتفالية المتحف المصري الكبير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، قدّم محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة والمشرف العام على التجهيز للاحتفالية، عرضًا تفصيليًا لملامح البرنامج الفني للحفل الرئيسي والفعاليات المصاحبة، والتي تم تصميمها لتكون على مستوى عالمي يليق بقيمة هذا الصرح الحضاري الفريد.

برنامج فني يدمج التاريخ بالمعاصرة

أكد السعدي أن الحفل سيشهد مشاركة نخبة من الفنانين والفرق العالمية، مع دمج عناصر من الفنون المصرية القديمة والحديثة، بما يعكس عبق التاريخ وروح المعاصرة في آن واحد. كما أوضح أن الفعاليات المصاحبة ستشمل عروضًا ثقافية وفنية متنوعة، وورش عمل، ومعارض تفاعلية، إلى جانب برامج موجهة للأطفال والعائلات لربط الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم العريق.

إقبال عالمي من وسائل الإعلام

وأشار السعدي إلى الإقبال الكبير من وسائل الإعلام العالمية على تغطية الحدث، إذ تقدمت عشرات القنوات والصحف الدولية بطلبات لنقل الحفل وبث فعالياته مباشرة لملايين المشاهدين حول العالم، ما يعكس الأهمية الحضارية والثقافية التي يحظى بها المتحف المصري الكبير، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على الساحة العالمية.

حدث استثنائي يعزز مكانة مصر عالميًا

واختتم السعدي حديثه بالتأكيد على أن هذه الاحتفالية ستكون حدثًا استثنائيًا، يرسّخ مكانة مصر كحاضنة للتراث الإنساني ووجهة عالمية للسياحة والثقافة، متوقعًا أن تتحول القاهرة خلال أيام الحفل إلى قبلة للفنانين والمثقفين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.