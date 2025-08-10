نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذا القرار يعكس تقدير الرئيس للصحافة المصرية، ودورها كإحدى أدوات القوى الناعمة لمصر.

وأكد رئيس الهيئة، أن الصحافة المصرية، وفي القلب منها الصحافة القومية، مستمرة في القيام بدورها التنويري والوطني، خاصةً في ظل الظروف الراهنة، والتحديات الصعبة التي تواجه مصر.

وأضاف أن الصحافة المصرية سوف تظل رافدًا مهمًا في مسيرة تشكيل الوعي الوطني وبناء الإنسان، بما يُسهم في الارتقاء بالوطن، في ظل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.