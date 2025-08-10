ضبط 379 قضية مخدرات و193 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 أغسطس 2025 04:30 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (379) قضية جلب مواد مخدرة .. بإجمالى (422) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (282 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (طن و 23 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من (24 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (20 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من (13 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت أكثر من (10 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت قرابة (3كيلو جرام).

كمية من مخدر أفيون وزنت (750 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت أكثر من (2 كيلو جرام).

عدد (36985) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (193 قطعة سلاح نارى بحوزة 152 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(21) بندقية آلية.

(29) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(138) فرد محلى.

(745) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

(35) خزينة متنوعة.

(241) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (74181) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(325) حكم جناية.

(23297) حكم حبس جزئى.

(4230) حكم حبس مستأنف.

(35478) حكم غرامة.

(10851) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (6) متهمين إرتكبوا (26) واقعة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (16) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (225) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (21724) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.