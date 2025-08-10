نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري تواصل إزالة التعديات على نهر النيل لضمان إمرار التصرفات المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إجراءات عاجلة لإزالة التعديات

شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على استمرار أعمال التطهير وإزالة التعديات على نهر النيل، بهدف تمكين مجرى النهر من استيعاب التصرفات المائية المطلوبة وضمان استمرارية تدفق المياه.

الحفاظ على المناسيب الآمنة

وأوضح وزير الري، في بيان له اليوم الأحد، أن إزالة التعديات تساهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطات مياه الشرب والترع، ما يضمن وصول المياه بالكميات المناسبة للمناطق المستفيدة.

جاهزية الشبكة لموسم الصيف

وأكد سويلم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استعداد الوزارة للتعامل مع زيادة الطلب على المياه خلال موسم الصيف، وضمان كفاءة شبكة الري في إمرار التصرفات المائية اللازمة للزراعة والشرب.

وجاءت هذه التصريحات في إطار اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة حالة الري بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية في الموسم الصيفي، واستعراض موقف الفيضان، ومؤشرات العام المائي الحالي.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات على نهر النيل والترع، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لمصر، حيث تؤثر هذه التعديات سلبًا على كفاءة نقل المياه وإمرار التصرفات المائية المطلوبة، خاصة خلال فترات الذروة.

وتشمل جهود الوزارة أعمال التطهير المستمرة للمجاري المائية، والحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطات مياه الشرب، لضمان وصول المياه بكفاءة للمناطق الزراعية والمنتفعين، بجانب تعزيز الجاهزية لمواجهة أي زيادة مفاجئة في الطلب على المياه.