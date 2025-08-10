نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الانتاج الحربي: نعمل على تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير إيوان فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالاستفادة من الخبرات العالمية وتوطينها داخل العمليات التصنيعية المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، كما أكد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع اليابان، وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بالشركات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصة في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

و أضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه توجد العديد من الشراكات التصنيعية بين الإنتاج الحربي والجانب الياباني والتي أسفر عنها العديد من النجاحات و منها التعاون المشترك مع شركة "ميزوها " لإنتاج جهاز استخلاص المياه من الهواء،و الذي يتم تصنيعه بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز تم إنتاجه من خلال جهود حثيثة بذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام، مر خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطور ووصلت نسبة المكون المحلي به إلى أكثر من 70%، حيث تم تجربة واختبار الجهاز في الأجواء المختلفة وأثبتت النتائج صلاحيته للعمل ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لمياه الشرب التي صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص (المصرية / العالمية) لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها.



و خلال اللقاء أشار الوزير محمد صلاح إلى أهمية الشراكة التي تجمع بين الخبرة اليابانية والإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية التي تذخر بها وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية ورفع مستوى جودة الصناعات المحلية، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات اليابانية الرائدة والخبرات المتنوعة لتعزيز الصناعات المحلية وتطويرها بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة.



من جانبه، أعرب السفير الياباني إيوان فوميو عن حرص بلاده على دعم وتعزيز هذه الشراكة كجزء من العلاقات (المصرية – اليابانية) المتينة، معبرًا عن تطلعه لمزيد من النجاحات في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تحقق تطلعات الجانبين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر واحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولًا للتصدير للخارج، وأكد السفير الياباني بالقاهرة حرصه على أن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارة و السفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرا وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني وهو ما يعطى دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مضيفًا أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتحقيق مزيدا من النجاحات المشتركة.